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Miniklere eğlenceli trafik eğitimi

Yerel Haberler

Miniklere eğlenceli trafik eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ilkokul öğrencilerine polis abi ve ablalar trafik eğitimi verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de ilkokul öğrencilerine polis abi ve ablalar trafik eğitimi verdi. Öğrenciler hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi.

Düzce'de öğrencilerine trafik eğitimleri devam ediyor. Öğrenciler, Melen Su Park'ta bulunan trafik eğitim sahasında ağırlandı. 23 Nisan İlkokulu öğrencileri alanında uzman memurlar tarafından anlatılan trafik kurallarını öğrendi. Trafik polisleri miniklere kaldırımdan yürümeleri gerektiğini belirterek, yaya geçidi, trafik ışıkları, emniyet kemeri ve temel konularda eğlenceli sunumlar yaptı.

Trafik kurallarını öğrenen öğrenciler, aynı zamanda çocuk parkında doyasıya eğlendiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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