Miniklerden şehitlik ziyareti

Bilecik'te Kur'an Kursu'nun minik öğrencilerinden Bilecik şehitliğine ziyaret gerçekleştirildi.

Bilecik Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, şehitliğe yapılan ziyarette dualar etti. Minik öğrencilere İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen, Şube Müdürü Şaban Çağlar ve kurs öğreticileri eşlik etti. Minik öğrenciler kursta öğrendikleri duaları okudular. Ardından Ali Erhun'un ettiği dualara amin denildi. - BİLECİK