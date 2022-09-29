Miniklerden 'Öncelik yayanın' uyarısı İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu farkındalığını artırmak için tüm yurt genelinde hayata geçirilen 'Önce yaya uygulaması' Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda da 'Hayata...

Miniklerden 'Öncelik yayanın' uyarısı

MANİSA - İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu farkındalığını artırmak için tüm yurt genelinde hayata geçirilen 'Önce yaya uygulaması' Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda da 'Hayata saygı duruşu' başlığı ile gerçekleştirildi. Uygulamaya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de katılarak önce minik öğrencilerle yaya geçidini kullandı, ardından da farkındalığı artırmak için yaya geçidi çizgilerini öğrencilerle birlikte kırmızıya boyadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurt genelinde başlatılan 'Önce yaya uygulaması' dahilinde özellikle okullara yönelik eğitim etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen etkinliklerden biri de Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda gerçekleştirildi. Uygulama eğitimine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Uygulama eğitiminde Manisa Valisi ve protokol üyeleri minik çocuklarla birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçerken ellerinde Türk bayrakları ve uyarıların yazılı olduğu dövizler taşıyan minik öğrenciler de 'Öncelik yayanın' uyarısında bulundu. Etkinlikte farkındalık oluşturmak için Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve öğrenciler yaya geçidinde kırmızı olan bölümü yeniden boyadı. Okul önündeki etkinliğin ardından trafik ekipleri okulda öğrencileri bilgilendirdi.

Yapılan uygulama hakkında açıklamada bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Bildiğiniz gibi özellikle son yıllarda İçişleri Bakanlığımızın çok önemli bir çalışması var. O da yaya geçitlerine fonksiyon kazandırmak. Trafikte eğer herhangi bir ışıklı işaret veya trafik görevlisinin olmadığı yerlerdeki yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğu bilincini topluma yerleştirilmesiyle ilgili bir çalışma. Bu çalışmayla ilgili bakanlığımız zaman zaman kampanyalar düzenleyerek özellikle sürücülerde farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bugün de 'Hayata saygı duruşu' adı altında yine bir çalışma yürütülüyor ve 81 ilimizde yapılıyor. Buradaki amaç sürücülerimize artık yaya geçitlerindeki önceliğin yayalara ait olduğu bilincini yerleştirmek. Bu anlamda da trafikte yaya güvenliğini son noktaya kadar sağlamak. Bu konuda inanıyorum ki son zamanlarda gerçekten bir gelişme var ama bu kampanyalarla bu konuda daha güzel mesafeler alacağız. Öncelik yayaların." dedi.