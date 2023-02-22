Miniklerden, desteğe koşan ülkelere bayraklı teşekkür

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri, depremde arama-kurtarma çalışanlarına destek veren ülkelerin bayraklarını açarak teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremden etkilenen 11 ilde yaraların sarılmasına yardımcı olan ülkelere, Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri teşekkür etti.

Meydana gelen asrın felaketi, Türkiye'nin her bölgesinde derin yaralar açtı. Bu durum karşısında Türkiye'ye yardım için başvuru yaparak, arama-kurtarma ekiplerini gönderen ve sahra hastanesi açan ülkelere teşekkür etmek için Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri ve öğretmenleri özel bir program hazırladı. Düzenlenen programda Türkiye'ye yardımcı olmak için gelen ülkelerin bayrakları açıldı ve Çocuk Bakımevi öğrencileri, "Zor zamanlarda ülkemizin ve milletimizin yanında olduğunuz için teşekkür ederiz" diyerek minnettarlıklarını iletti. - KASTAMONU