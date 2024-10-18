Miniklerden Deprem Bölgesindeki Çocuklara Destek

Bayburt'ta bulunan Ekrem Naile Seyhan 4-6 Yaş Kur'an kursunda öğrenim gören minikler, Bayburt İl Müftülüğünün başlatmış olduğu 'Deprem Bölgesindeki Çocukların Eğitimine Birlikte Destek Olalım' kampanyası kapsamında kumbarasında biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesindeki çocuklara gönderdiler.

'Deprem Bölgesindeki Çocukların Eğitimine Birlikte Destek Olalım' kampanyasına minik öğrencilerden destek gecikmedi. Kur'an kursunun minikleri, arkadaşlarına katkıda bulunmak amacıyla kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesindeki çocuklara bağışladılar.

Kur'an kursu öğreticisi Merve Topyay'ın müftülüğe gözetiminde müftülüğe getirilen öğrenciler, harçlıklarını deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere İl Müftüsü Bayram Danacı'ya teslim ettiler. Öğrenci ve öğreticileri makamında ağırlayan Müftü Danacı, göstermiş oldukları bu davranıştan ötürü çocukları tebrik etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi adına bağışları kabul eden Müftü Danacı, minik öğrencilere ve kurs öğreticisine teşekkür etti. Öte yandan, Gençosman 4-6 Yaş Kur'an kursunda eğitim-öğretim gören öğrenciler de harçlıklarını deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere Müftü Danacı'ya teslim etmiş, bağışta bulunmuşlardı. - BAYBURT