Minikler yangın eğitimi aldı - Haberler

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Minikler yangın eğitimi aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minikler yangın eğitimi aldı

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, miniklere yangın eğitimi verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, miniklere yangın eğitimi verdi.

Özel bir kreşte bulunan çocukları ziyaret eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buradaki miniklere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İtfaiye erleri, gerçekleştirdikleri bilgilendirmede miniklere yangın anında yapılması gerekenleri, yangını söndürme yöntemlerini anlatıp, itfaiye ekipmanlarını tanıttı. Oldukça verimli bir gün geçirildiğini söyleyen kreş yönetimi ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, Yerel, Haberler

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