Eskişehir'de Küçük Çocuklar Şehitler İçin Namaz Kıldı

Eskişehir'de küçük çocuklar geçtiğimiz gün Reşadiye Camii'ne giderek şehitler için namaz kılıp, dua etti.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii'nde buluşan küçük çocuklar, geçtiğimiz günlerde bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'ta düzenlediği hain saldırılar sonucunda şehit düşen askerler ve İsrail'in Filistin'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için cami imamı eşliğinde namaz kıldı. Küçük çocuklar kıldıkları namazın ardından ise dua etti. - ESKİŞEHİR