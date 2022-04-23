Minikler, rengarenk giysileriyle Başkan Gültak'ın günün aydınlattılar

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Özgürlük Mahallesinde bulunan mahalle evi kreşine devam eden çocukları makamında ağırladı. Renkli ziyarette Anadolu'nun 7 bölgesine ait yöresel kıyafetler giyen minikler, hazırladıkları yöresel ürünler ve dileklerini yazdıkları mektupları da Başkan Gültak'a verdiler.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gültak, kreş öğretmenleri ile birlikte ziyarete gelen küçük çocuklara çikolata ikramında bulundu, onlarla sohbet etti. Özgürlük Mahallesinde yaşayan çocuklar da buluşmada, mahalleye oyun parkı ve spor sahası yapılması taleplerini iletti.

Mahallede yapımı bitmek üzere olan 9 bin metrekare genişliğe sahip Sekmen Parkının yakında vatandaşların hizmetine gireceğini söyleyen Gültak, geçmişte atıl durumda kalan parkları da yenilediklerini anlattı. Tırmıl Tepe Spor Kompleksinin yapılmasıyla mahallenin büyük bir spor tesisi ve gençlik merkezine kavuşacağını belirten Gültak, bu tesisten yakın mahallelerde yaşayan tüm insanların faydalanabileceğini kaydetti.

"Belediyemize neşe ve mutluluk kattılar"

Buluşmada, kreş öğretmenleriyle de sohbet eden Başkan Gültak, talepleri dinleyerek çözüm için birim yetkilileri ile görüştü. Gültak, "Özgürlük Mahalle Evi bünyesinde hizmet veren kreşimize devam eden çocuklarımızı belediyemizde ağırladık. Ziyaretleri beni çok mutlu etti, belediyemize neşe ve mutluluk kattılar. En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın sağlığı, mutluluğu ve geleceğe güvenle bakabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel ziyaretleri dolayısıyla sevgili çocuklarımıza ve kıymetli kreş öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel