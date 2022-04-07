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Minikler polis haftasını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minikler polis haftasını unutmadı

Ordu'nun Kumru ilçesinde minik çocuklar 'Polis Haftası' dolayısıyla emniyet mensuplarına ziyarette bulundu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde minik çocuklar ' Polis Haftası' dolayısıyla emniyet mensuplarına ziyarette bulundu.

Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle Kumru Şehit Zekeriya Çalışıcı Anaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Emniyet mensuplarına çiçek takdimi eden minik öğrenciler görevlerinde kolaylıklar diledi. Emniyet mensupları da minik öğrenciler ile fotoğraf çektir, ziyaret için teşekkür etti. - ORDU

Minikler polis haftasını unutmadı

Minikler polis haftasını unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Hisarcık, Kumru, Ordu, Yerel, Haberler

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