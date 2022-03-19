Minikler, Peygamber Efendimiz'i ilahilerle andı - Haberler

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Minikler, Peygamber Efendimiz'i ilahilerle andı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minikler, Peygamber Efendimiz'i ilahilerle andı

Ordu'nun Ünye Müftülüğü tarafından "Ünye Peygamber'ini Okuyor" isimli program düzenlendi.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye Müftülüğü tarafından "Ünye Peygamber'ini Okuyor" isimli program düzenlendi.

Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda minikler söyledikleri ilahilerle Peygamber Efendimiz'i andı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu, minikler tarafından ilahiler seslendirildi.

Programda konuşan Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, "Peygamber Efendimizi öğrenelim ve onun hayatını kendimize örnek alalım diyerek bir çalışma yaptık. Kurumlarımızdan birçok kardeşimiz kitabı okudu. Peygamber efendimiz, Abdullah, İbrahim, Kasım, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatma isminde çocukları olan bir babadır. O Yahudi komşusuna, komşuluk hakları çerçevesinde yardımına koşan bir komşu oldu" dedi.

Okumanın anlamayı beraberinde getirdiğini ve okumanın bir ibadet olduğunu söyleyen Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, "İfade etmeye çalıştığımız üzere son kitabın ilk emri olan 'oku' kelimesidir. Neden okuyacağına kullar karar versin ister. Allah'ü Teala, namazlarda okumayı farz kıldı. Birisi okumazsa ibadet olmaz. Okumak ibadettir. Okumak anlamayı da beraberinde getirir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından miniklerin koro halinde seslendirdikleri çeşitli ilahiler izleyenlerden tam not alırken, program yemek ikramıyla son buldu. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Peygamber, Ordu, Ünye, Yerel, Haberler

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