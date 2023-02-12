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Minikler oyuncaklarını depremzede çocuklarla paylaştı

Yerel Haberler

Minikler oyuncaklarını depremzede çocuklarla paylaştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde anaokulu öğrencileri, deprem bölgelerindeki çocuklar için oyuncuklarını bağışladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde anaokulu öğrencileri, deprem bölgelerindeki çocuklar için oyuncuklarını bağışladı.

Fatsa Anaokulunda başlatılan yardım kampanyasına veliler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş destek verdi. Minik öğrenciler de 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından ellerini taşın altına koydu. Çocuklar, en sevdikleri oyuncaklarını deprem bölgesindeki çocuklara bağışladı. Küçük çocukların kocaman yüreğiyle gösterdikleri davranış duygulandırdı. Minikler, okullarına getirdikleri oyuncaklar başta olmak üzere kırtasiye malzemeleri, giysi ve gıda yardımlarını öğretmenlerine teslim ettiler.

Minik öğrencilerden Uras Nihat Altay, "Kardeşlerimiz için oyuncaklarımızı yolluyoruz. Hepsine selamlarımı iletiyorum" dedi.

Piraye Erat ise, "Oradaki arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oyuncaklarımızı onlarla paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Fatsa Ordu Yerel Haberler

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