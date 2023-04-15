Minikler kumbaralarını depremzedeler için açtı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kur'an Kursunda öğrenim gören öğrenciler, depremzedeler için kumbaralarını açtı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kur'an Kursunda öğrenim gören öğrenciler, depremzedeler için kumbaralarını açtı. Bayramda depremzedelere harçlık göndermek isteyen minikler paraları Müftüye teslim etti.

Düzce İl Müftülüğü'ne bağlı Fatma Ana Hatun 4-6 yaş Kur'an Kursunda öğrenim gören öğrenciler, farklı bir kampanya gerçekleştirdi. Bayram öncesinde kumbaralarını açarak depremzede çocuklara göndermek isteyen çocuklar, biriktirdikleri paraları Düzce İl Müftülüğü'ne teslim etti. Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın bizzat ziyaret ettiği çocuklar, kumbaralarından çıkanları bağışladı. - DÜZCE