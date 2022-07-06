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Minikler 'Islanma Havuzu'nda doyasıya eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minikler 'Islanma Havuzu'nda doyasıya eğlendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte serinleme ihtiyacı duyan çocuklar, 'Islanma Havuzu'nda doyasıya eğlendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte serinleme ihtiyacı duyan çocuklar, 'Islanma Havuzu'nda doyasıya eğlendi.

Keçiören Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nda bulunan 'Islanma Havuzu' havaların ısınmasıyla birlikte çocukların serinleme ve eğlence durağı olmaya başladı. Anne ya da babaları tarafından buraya getirilen ve sosyalleşme fırsatı bulan çocuklar, yaşadıkları serin eğlenceyle enerjilerini doyasıya atıyor. Su, ışık ve müzik gösterileriyle özellikle akşam saatlerinde rengarenk bir görünüme sahip olan meydanda aileler de dinlenmenin ve stres atmanın tadını çıkarıyor. Yağışların Ankara'yı terk etmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte 'Islanma Havuzu'na olan ilginin arttığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu yıl yaz mevsimi biraz geç geldi. Havalar ısındıkça çocuklarımız akın akın ıslanma havuzumuza gelmeye başladı. Meydanımızı hizmete açtığımız ilk günden itibaren burası çiçek ve meleklerimizin cıvıl cıvıl eğlendiği önemli mekanlardan biri oldu. Su, ışık ve müzik gösterisi de yaptığımız eserimiz akşam saatlerinde renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ise ziyaretçilerimiz için görsel bir şölen sunuyor" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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