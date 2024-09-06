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Minikler için düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu

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Erzincan'da yarınların umudu olan çocuklar için düzenlenen etkinlikte minik çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Çocuklar oyunlar oynadı, dans etti ve pamuk şeker yedi. Etkinlikle çocukların eğlenmesi ve gelişimlerine katkı sağlanması amaçlandı.

Minikler için düzenlenen etkinlik renkli anlara sahne oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da yarınların umudu olan çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Umutlu Yarınlar Derneği tarafından Esentepe Mesire alanında düzenlenen piknikte minik çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı.

2024-2025 eğitim öğretim yılına başlayan çocukların motive olması amaçlanan piknikte çocuklar oyunlar oynadı, dans etti, pamuk şeker yedi. Ablaları tarafından yüzleri boyanan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Düzenlenen piknik ile birlikte çocuklar hem eğlendi hem de gelişimlerine katkı sağlayan aktiviteler gerçekleştirdi.

Umutlu Yarınlar Derneği Başkanı Büşra Nur Yayla, ihtiyaç sahibi ailelerle güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, "Bugün burada çocuklarımıza pamuk şeker ikram ettik, oyunlar oynadık, çocukların yüzlerini boyadık. Derneğimizin amacı bir farkındalık oluşturmak. İhtiyaçlarını karşılayamayan ailelerimize elimizden geldiğince Umutlu Yarınlar Derneği olarak bir piknik organize ettik. Etkinliklerle farkındalık oluşturarak ilerleyen zamanlarda birçok çocuğumuza Umutlu Yarınlar Derneği'nin adı gibi umut olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Yarınımızın geleceği çocuklarımız için buradayız." diyen dernek üyesi Müşerref Kılıç, çocukların daha güzel ve kaliteli vakit geçirmeleri için piknik düzenlediklerini ve bu piknikte aileleri ile birlikte çocukları misafir ettiklerini kaydetti.

Berrak Yavuz ise, "İhtiyaç sahibi ailelerin bir araya gelip eğlendiği, çocuklarının çok güzel vakit geçirdiği bir programdayız. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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