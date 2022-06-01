Minikler hayran bıraktı - Haberler

Canik Belediyesi bünyesinde 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik okul öncesi ve manevi değerler eğitimi veren Sıbyan Sınıfları, Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde yıl sonu gösterisi düzenledi.

Canik'te eğitim veren Sıbyan Sınıflarındaki tüm öğrencilerin görev aldığı gösteriye Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, Canik Hanım Konakları sorumluları, öğretmenler ve aileler katıldı. Salavatlar, dualar, ilahilerle başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tiyatro gösterisi ve marşlarla devam etti. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda sahne alan minik öğrenciler, sergiledikleri performansla izleyenleri hayran bıraktı.

Başkan Sandıkçı minikleri kutladı

Sıbyan Sınıflarında okuyan öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programa emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. Zambak Anaokulu ve Hanım Konakları'na bağlı altı adet Sıbyan Sınıfı olduğunu ifade eden Başkan Sandıkçı, "Canik Belediyemiz, İlçe Müftülüğümüz ve İlçe Halk Eğitimi Merkezimizin uyum içerisinde sürdürdüğü eğitim faaliyetlerinin meyvelerini görmek hepimizi heyecanlandırıyor. Yavrularımızın kısa süre içerisinde göstermiş olduğu gelişimden hepimiz ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Çocuklarımız için sarf ettiğimiz her emek milletimizin geleceği adına güzel neticeler verecektir. Onların eğitimi adına attığımız en küçük bir adım bile milletimiz ve insanlık adına atılmış dev adımlara dönüşecektir" dedi.

Değerler eğitimi veriliyor

Sıbyan Sınıflarında verilen eğitimin önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde eğitim veren Sıbyan Sınıflarımızda 4-6 yaş arası çocuklarımıza okul öncesi eğitimle birlikte manevi değerler eğitimi de verilmektedir. Sıbyan Sınıflarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, çocukların kişisel becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini artırmak, onlara zamanı güzel kullanma becerisi kazandırma, paylaşma duygusunu geliştirme ve pek çok güzel haslet kazandırma çabası içinde eğitim vermeye devam etmektedir. Hanım Konakları koordinatörü arkadaşımıza, Hanım Konakları idarecilerimize ve tüm eğitmen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın sonunda Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tüm Sıbyan Sınıflarında görev yapan idareci ve öğretmenlere hediye takdim edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel