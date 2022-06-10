Minikler çevre konusunda bilgilendirildi - Haberler

Minikler çevre konusunda bilgilendirildi Burdur'da jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine jandarmayı tanıtarak çevre bilinci konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Burdur'da jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine jandarmayı tanıtarak çevre bilinci konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Haziran'da Dünya Çevre Haftası çerçevesinde Yıldız Güral Kızılay Anaokulu ziyaret etti. Buradaki öğrencilere Tim Jandarma Animasyon Filmi izlettirilerek, jandarmanın faaliyet alanları, kullandığı araçların tanıtılması ve çocuklarda çevre bilinci oluşturulması maksadıyla atıkların çevreye etkileri konusunda bilgilendirme yapıldı. Yapılan etkinlik, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Kadın Çocuk Kısım Amirliği, köpek unsurları ile İl Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ve Motosiklet Timlerinin katılımlarıyla gerçekleşti. - BURDUR İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Burdur Yerel Haberler

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