Minikler bu kez &quot;Kahraman&quot; oldu - Haberler

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Minikler bu kez "Kahraman" oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minikler bu kez 'Kahraman' oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu tarafından hikaye kahramanları festivali düzenlendi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu tarafından hikaye kahramanları festivali düzenlendi.

Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Anaokulu öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak, okudukları kitapları daha iyi anlamalarını sağlamak ve tiyatro oyunlarına alışmaları için hikaye kahramanları festivali düzenlendi. Öğrencilerin yanı sıra veli ve öğretmenlerin de gösteride yer aldığı festival, öğrenciler sevdikleri kahramanların kostümleri giyerek okudukları hikayelerdeki karakterleri canlandırdılar. Bir birinden farklı kıyafetlerle sahne alan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.

Açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Okan Katar, öğrencilere doğa ve hayvan sevgisini, iyiliğin, doğruluğun, dürüstlüğün ve birçok güzel değerin önemini sunup. konuyla ilgili duyarlıklarını güçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Her biri özenle hazırlanmış masal ve hikaye kahramanlarının çocuklarınızın tavır ve davranışlarında olumlu değişimler yaşamasına vesile olduğu kanaatindeyiz" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet, Festival, Tiyatro, Bitlis, Yerel, Haberler

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