Minik Öğrencilerden Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Sürpriz Ziyaret

Yenimahalle Belediyesi kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim gören 23 minik öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Fethi Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

Afrika, Çin, Balkanlar, İtalya, İspanya, Hindistan gibi 11 farklı ülkenin yöresel kıyafetlerini giyerek Başkan Yaşar'ı ziyaret eden kreş öğrencileri, heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşadı. Yaşar ile sohbet eden minik Yenimahalleliler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.

"ÇOCUKLARA BAYRAM HEDİYE EDEN TEK LİDER"

Miniklerin yapmış olduğu sürpriz ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Yaşar, "Ülkenin geleceğini çocuklarda gören dünyada başka bir lider yoktur. Bu bayram Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanıdır. Atatürk çocuklara güvenen ve onları aydınlık Türkiye'nin geleceği olarak gören bir liderdi. Çocuklarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı, bağımsız Türkiye Cumhuriyetine inanan nesiller olarak yetiştirmeli, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolunu çocuklarımızda görmeliyiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.