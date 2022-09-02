Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minik yüzücüler hünerlerini sergiledi

Yerel Haberler

Minik yüzücüler hünerlerini sergiledi

Bozüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 6 branşta düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarından yüzme kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi.

Bozüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 6 branşta düzenlenen ücretsiz yaz spor okullarından yüzme kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi.

Yoğun ilgi gören yüzme kurslarında yaz sezonu boyunca eğlenceli vakit geçiren öğrenciler yüzmeyi öğrendi. 2010-2016 doğumlu kayıtlı yaklaşık 1000 öğrenci ile başlayan yüzme kursunda öğrenciler hem yazın bunaltıcı sıcağında serinledi hem de profesyonel eğitmenler nezaretinde yüzmeyi öğrendi. Minik kursiyerler kursların bitiminde ise havuzda hünerlerini sergilediler. Yüzme etkinliğinin ardından yüzme eğitmenleri minik yüzücüleri tek tek tebrik ederek katılım belgelerini teslim etti.

Öğrencilerin sağlıklı gelişmelerini ve bilmedikleri spor dallarında eğitim almalarını sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda düzenlenen Yaz Spor etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Bozüyük Belediyesi Hisarcık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title