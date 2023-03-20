Minik yüreklerden sıcak dokunuş

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, minik misafirlerini ağırladı. Kendi elleriyle yaptıkları kurabiye, kek ve börekleriyle itfaiye binasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren öğrenciler keyif dolu anların yaşanmasını sağladı.

23 Nisan İlk Öğretim Okulu öğrencileri, Kahramanmaraş depremi başta olmak üzere meydana gelen her türlü afetle mücadele çalışmalarında gösterdikleri özverili gayretlerden ötürü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Müdürlüğün Çoban mevkiinde bulunan binasında sınıf öğretmeni Fethiye Yıldırmaz gözetiminde gerçekleştirilen ziyarette minik öğrenciler evlerinde kendi elleriyle itfaiye personelleri için hazırladıkları kek, kurabiye ve börekleri de yanlarında getirerek şükranlarını paylaştı.

Minik öğrencilerin sürpriz ziyaretlerinin kendilerini oldukça mutlu ettiği ifade eden İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, desteklerinden ve kendi elleriyle hazırladıkları ikramlardan ötürü personelleri adına teşekkürlerini iletti. Kahraman, ayrıca ilerleyen süreçte okula ziyaret gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Sürpriz ziyaret programı, öğrencilerin hazırladıkları ikramlıkların tadılmasının ardından öğrencilere yangına müdahale başta olmak üzere itfaiyecilikte bilinmesi gerekenlere yönelik kısa eğitimle sona erdi. - DÜZCE