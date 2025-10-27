Minik yüreklerden Gazze'ye destek etkinliği

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir ilkokulda Gazze'ye yardım etkinliği düzenlendi.

Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu, örnek bir dayanışma etkinliğine imza attı. Okul, Filistin ve Gazze halkı için anlamlı bir yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler bir araya gelerek Gazze'deki çocuklara umut olacak bir çalışma yürüttü. Öğrenciler ve anneleri, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okul bahçesinde açılan stantlarda satışa sundu. Elde edilen tüm gelir, Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili kuruluşlara teslim edilecek.

Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunun örnek davranışı, öğrenciler arasında yardımlaşma bilincini pekiştirirken kentte büyük takdir topladı. - DİYARBAKIR