Minik Yüreklerden Engellilere Destek Yürüyüşü

Minik Yüreklerden Engellilere Destek Yürüyüşü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 29 Ekim İlkokulu öğrencileri, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek amacıyla yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' pankartları ile farkındalık oluşturdu.

Kars'ta minik yürekler engelliler için yürüdü

KARS - Sarıkamış'ta, engelli bireylerin toplumsal hayata daha fazla katılımını desteklemek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Minik yürekler ellerinde "Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" pankartlarıyla engellilere destek olmak için yürüyüş yaptı. Bazı öğrenciler ise gözlük taktı, tekerlekli sandalyeye binerek arkadaşlarına destek verdi.

Sarıkamış Kaymakamlığı önünde toplanan 29 Ekim İlkokulu 3. Sınıf öğretmenleri ve öğrencileri, "Hiçbir şey yaşamaya engel değil" ve "Ayrı renklerde aynı bahçenin çiçekleriyiz" gibi mesajlar yazılı pankartlar, yürüyerek engelli bireylere destek verdi. Öğrencilerin yürüyüşüne Kaymakam Enis Aslantatar'da katıldı.

Sarıkamış Kaymakamlığı önünde gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Enis Aslantatar, "Bazı arkadaşlarımız gözlük takmış, bazı arkadaşlarımız tekerlekli sandalyede amacımız sizde büyüyünce farkındalığınız en üst seviyede olması ve bizim o durumda olan arkadaşlarımıza elimizden geldiğince kolaylık sağlayabilmek, çünkü sizlerde yarın belirle mevkilerde şehrin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. ve bu arkadaşlara da hayatı kolaylaştırmamız lazım. Biz zaten gereken adımların hepsini atıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, yürüyüş boyunca engelli bireylerin yaşamına dikkat çekmek çeşitli sloganlar attılar ve şarkılar söylediler. Sarıkamış'ta minik yüreklerini anlamlı yürüyüşüne vatandaşlarda destek oldu. Yürüyüş daha sonra sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPER YILDIRIM - Yerel
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