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Minik Yürekler için Unutulmaz Etkinlik

Minik Yürekler için Unutulmaz Etkinlik
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde gönüllü üniversite öğrencileri, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyerek onların yüzlerinde gülümseme ve yüreklerinde umut oluşturdular. Etkinlikte sportif aktiviteler, yüz boyama ve tiyatro gösterileri yapıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, gönüllü üniversite öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte minik yürekler unutulmaz bir gün yaşadı.

"Her Çocuk İçin Bir Etkinlik" sloganıyla bir araya gelen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri, Kavaklıdere Atatürk İlkokulu'nda çocuklarla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Kavaklıdere Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren gönüllü gençler, Kavaklıdere Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek gün boyunca çeşitli sportif etkinlikler, yüz boyama çalışmaları ve hareketli oyunlar gerçekleştirdi.

Etkinlikte yer alan gönüllü öğrencilerden MSKÜ öğrencisi Buse Doğan, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm, yüreklerinde umut olabilmek için bugün buradayız. Onlara sürpriz yapmak istedik. Oyunlar oynadık, yüz boyadık, birlikte güldük. Ayrıca özenle hazırladığımız her bir seramik poşetimizi çocuklarımıza hediye ettik. Faaliyetlerimize, minik yüreklerde iz bırakabilmek için devam edeceğiz"

Program kapsamında gönüllü gençlerden oluşan tiyatro ekibi de çocuklara özel bir tiyatro oyunu sahneledi. Ayrıca geleneksel Hacivat ve Karagöz gölge oyunu da sergilenerek çocuklara kültürel bir deneyim yaşatıldı. Hayatında ilk kez gölge oyunu izleyen öğrencilerin heyecanı gözlerinden okunurken, etkinlik büyük beğeni topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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