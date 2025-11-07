Minik Sınıf Başkanı Defne, Emniyet Müdürünü Okula Getirdi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, 2.'inci sınıf öğrencisi Defne Savrık başkanlık seçimlerinde verdiği 'İl Emniyet Müdürünü davet edip getireceğim' vaadini gerçekleştirmesine yardımcı olup minik kızın okulunu ve sınıfını ziyaret etti.

Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu 2/A sınıfı öğrencilerinden Defne Savrık, sınıf başkanlığı seçiminde verdiği sözü tuttu. Seçim kampanyası çerçevesinde "İl Emniyet Müdürümüzü okula getireceğim" diyen minik Defne, arkadaşlarının desteğiyle başkan seçildi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ise Defne'nin seçim vaadinde ki davetini kırmayarak okulu ziyaret etti. Minik başkanın bu anlamlı vaadi hem sınıf arkadaşlarını sevindirdi hem de okulda unutulmaz bir gün yaşattı.

Erol, beraberindeki Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ile birlikte Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu'nu ziyaret ederek 2/A sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi. Sınıfa girerken öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Küçük öğrencilerle samimi şekilde sohbet eden Erol, onların merak ettiği soruları tek tek cevapladı. Güvenlik, trafik kuralları ve polislik mesleği üzerine yaptığı kısa ve anlaşılır açıklamalar, öğrencilerin büyük ilgisini çekti. - AFYONKARAHİSAR