Minik şefler 23 Nisan etkinliği kapsamında Lezzet Atölyesi'nde buluştu

Carrefoursa, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ve FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) iş birliğinde başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" isimli kampanyaya destek verdi.

Carrefoursa, gıda tasarrufu için harekete geçti. Gıda kaybı ve israfını önlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ile hayata geçirilen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına destek olan Carrefoursa, kampanyaya İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte hazırladıkları bir atölye çalışması ile dikkat çekti. 23 Nisan kapsamında Lezzet Atölyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve CarrefourSA çalışanlarının çocukları büyüklerin yerine mutfağa girerek lezzetli menüler hazırladı. Olgunlaşmış, şekli bozulmuş ürünlerle muffin, pizza gibi lezzetler ortaya çıkaran çocuklar, ebeveynlere anlamlı mesajlar verdi.

"Görüntüsüne aldanma, tadına şans ver"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonu ve FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) iş birliğinde başlatılan ve uluslararası çapta ilgi gören sosyal farkındalık projesi hakkında açıklama yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, dünyada her 9 insandan 1'inin açlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Her yıl üretilen gıdanın 1/3'ü kayboluyor ve Türkiye'de her yıl 18,8 milyon ton gıdanın çöpe atılıyor. Gıda kaybı ve israfını azaltmak üzere başlatılan kampanyanın; gıdaya hak ettiği değeri sunan bir ülke olabilmemiz açısından çok önemlidir. Ayrıca gidanikoru.com web sitesi ve sosyal medya hesaplarından; planlı alışveriş, bilinçli tüketim, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi farkı, alışveriş ve erzak yönetimi, gıda saklama yöntemleri, üretici tarifler, örnek uygulamalar gibi pek çok içeriğe ulaşılabiliyor. İhtiyacımız kadar gıda satın almanın, tabağa yiyebileceğimiz kadar yemek koymanın da gıda israfını önemli ölçüde azaltacağını unutmamak gerekiyor. 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' projesi kapsamında yaptığımız etkinliklerle her bir gencimizi birer 'gıda koruyucusu' yapmayı hedefliyoruz" dedi.

CarrefourSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura da "Çocuklarımızdan ve gençlerimizden başlayarak gıdaya gereken değerin verilmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu proje bizim için çok kıymetli. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Onların, geleceğimizi en doğru şekilde koruyacaklarına inanıyorum. Bu projeyle 'gıdanı koru' anlayışını desteklerken aynı zamanda bütçe dostu bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Mağazalarımızda hem olgun hem de şekli bozuk ancak yine de tüketilmeye uygun meyve ve sebzeleri satışa sunuyoruz. Bu uygulamamızı da 'Görüntüsüne aldanma, tadına şans ver' sloganı ile duyuruyoruz. Öte yandan son tüketim tarihi (STT) yakın ürünlere de daha uygun fiyatlarla reyonlarımızda yer vermeye başladık" diye konuştu.

"Arta kalanı değerlendir"

Doğal kaynakların kısıtlı olduğuna, gıda israfını ve kayıplarını azaltmak için ulusal ve küresel çapta önlem almak gerektiğine değinen Bahar Tura, "Gıda kaybının sebeplerini tespit ederek çözüm geliştirmek ve bu doğrultuda projeler gerçekleştirmek, gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz 'Arta kalanı değerlendir' uygulamamızla mağazalarımızda tasarrufa dikkat çekerek birbirinden lezzetli tadımlar ve tarifler hazırlıyoruz. Tüketicilerimiz, Lezzet Arası restoranlarımızda sunduğumuz olgun meyve, sebze gibi ürünlerle yapılan çorba, muzlu dondurma, kış çayı, muffin gibi tarifleri tadarken, biz de bu anlamlı proje sayesinde farkındalık oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel