Minik öğrencilerle bir araya geldi

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Ağrı'nın Diyadin ilçe Milli Eğitim Müdürü, Remzi Işık anaokulunu ziyaret etti.

Ağrı'nın Diyadin ilçe Milli Eğitim Müdürü, Remzi Işık anaokulunu ziyaret etti.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Milli Eğitim Müdürü, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve çocukların öğrenme süreçlerini yakından izlemek amacıyla Diyadin Şehit İbrahim Yardımcı Anaokulu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret kapsamında, okulun fiziksel şartlarını, eğitim materyalleri ve öğretmenlerin kullandığı yöntemler ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Müdür, ziyaret sırasında öğretmenler ve velilerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu; çocukların ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanabilmesi için hangi alanlarda gelişme sağlanması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca, okul yönetimiyle gelecekteki projeler ve etkinlikler hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı. Bu tür ziyaretlerin, eğitimin gelişim süreçlerine katkı sağlaması ve genel eğitim kalitesinin yükselmesine yardımcı olması amaçlanıyor. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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