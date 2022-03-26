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Minik öğrencilerin gönderdiği leblebi ve mektuplar ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minik öğrencilerin gönderdiği leblebi ve mektuplar ulaştı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Çanakkale zaferi haftası nedeniyle minik öğrencilerin gönderdiği leblebi ve mektuplar askerlerin eline ulaştı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Çanakkale zaferi haftası nedeniyle minik öğrencilerin gönderdiği leblebi ve mektuplar askerlerin eline ulaştı. Askerler, minik öğrencilere teşekkür etti.

Sungurlu Yavuz Selim İlkokulu 2. sınıf ile anasınıfı öğrencileri Çanakkale Zaferi haftası münasebetiyle, bir öğrencinin babasının görev yaptığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri birliğe, içerisinde Çorum'un meşhur leblebisi ve askerlere yazılmış mektuplardan oluşan koliler göndermişti.

Okul yönetimi, öğrencilerde milli bilinci uyandırmak ve Mehmetçiklere olan minnet duygusunu geliştirmek amacıyla yapıldığı açıklamıştı.

Miniklerin gönderdikleri kolileri aldıklarını ifade eden askerler ise "Gönderdiğiniz koliler bizlere ulaştı. Evlatlarımıza şükran ve teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandılar. - ÇORUM

Minik öğrencilerin gönderdiği leblebi ve mektuplar ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi, Sungurlu, Hakkari, Çorum, Yerel, Haberler

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