Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minik öğrencilere yangın eğitimi verildiArif Nihat Asya Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde minik öğrencilere yangın eğitimi verildi

Arif Nihat Asya Ortaokulu ana sınıfı öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. İtfaiyeci montu giyerek yangın söndürme hortumu ile pratik yapan miniklere kek ve meyve suyu ikram edildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Bilecik Asya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title