Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Minik öğrencilere trafik eğitimi verildi

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik Zabıta Amirliği ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Trafik Eğitim Parkında anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine eğitim verdi. Sabah saatlerinde başlayan eğitimler sonucunda 210 öğrenciye trafik kuralları, trafikte yapılması gerekenler ve yapılmaması gereken konular anlatıldı. Yapılan bilgilendirmeler sonrasında eğitime katılan öğrenciler akülü araçlara bindirilerek eğitim alanında uygulamalı eğitimden geçirildi. Eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ekipleri aynı zamanda öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarının dışında çeşitli hediyelerde verdi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Adıyaman, Zabıta, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title