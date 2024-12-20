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Minik öğrencilere trafik bilinci aşılandı

Minik öğrencilere trafik bilinci aşılandı
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Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Şehit Süleyman Gür İlkokulu'nda öğrencilere trafik kuralları eğitimi verdi.

Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Şehit Süleyman Gür İlkokulu'nda öğrencilere trafik kuralları eğitimi verdi. Yayaların ve sürücülerin uyması gereken kurallar anlatılırken, emniyet araçları tanıtıldı ve çocuklara keyifli anlar yaşatıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Gazipaşa İstiklal Şehit Süleyman Gür İlkokulu öğrencilerine temel trafik kuralları eğitimi verdi. Eğitim kapsamında, yayaların, yolcuların ve sürücülerin uyması gereken kurallar, trafik ışıklarının anlamları, karşıdan karşıya geçişte dikkat edilmesi gerekenler, hız sınırlarına uyma, kask ve emniyet kemeri kullanımı gibi hayati öneme sahip konular anlatıldı.

Eğitimin ardından öğrenciler, emniyet araçlarını yakından tanıma fırsatı buldu ve araçlarla kısa bir gezinti yaparak keyifli vakit geçirdi. Polis ekipleri, öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayıp çeşitli ikramlarda bulunarak etkinliği eğlenceli hale getirdi. Öğrencilere trafik bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiğini belirten ekipler, trafik kurallarına uymanın can güvenliği için hayati önem taşıdığını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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