Minik Öğrencilere Gıda Güvenliği Semineri

Minik Öğrencilere Gıda Güvenliği Semineri
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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 98 öğrenciyi gıda güvenliği ve israfı önleme konusunda bilgilendirdi. Seminere yoğun ilgi gösterildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından minik öğrencilere gıda konusunda bilgilendirme sağlandı.

Adıyaman Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda, 98 öğrenciye "Gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek, gıda kayıp ve israfının azaltılmasını sağlamak" hedefi doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme seminerine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Verilen bilgiler sonrası öğrencilerin merak ettiği konular ise cevaplandırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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