Minik öğrencilerden yüreklere dokunacak hareket

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ilkokul öğrencileri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için erzak kolileri hazırlayarak dağıtmaya başladı.

Kaynarca ilçesi Kulaklı İlkokulu öğrencilerine değerler eğitimi çerçevesinde merhamet, paylaşmak ve duyarlılık gibi konularda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma başlatıldı. Bu doğrultuda öğretmen ve ailelerin destekleriyle öğrenciler Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi hazırladı. 16 koli hazırlayan öğrenciler, aynı zamanda dağıtımına da başladı. - SAKARYA