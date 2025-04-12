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Minik Öğrencilerden Polislere Anlamlı Ziyaret

Minik Öğrencilerden Polislere Anlamlı Ziyaret
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Mersin Erdemli'de ilkokul öğrencileri, polisleri ziyaret ederek kendi elleriyle topladıkları limon ve portakalları hediye etti. Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, öğrenciler polislere yazdıkları notlarla birlikte hediyelerini sundu.

Mersin Erdemli'de ilkokul öğrencileri, polisleri ziyaret ederek kendi elleriyle topladıkları limon ve portakalları hediye etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası kapsamında Hacihalil Arpaç İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğretmenlerinin eşlik ettiği öğrenciler, okul bahçelerinde tek tek topladıkları limon ve portakalları minik elleriyle özenle poşetleyip, üzerine not yazarak polislere hediye etti. Öğretmenleri Elif Çatal'ın rehberliğinde, anlamlı bir ziyaret yapan çocuklar, örnek oldu.

İlçe Emanet Müdürü Ömer Engin Genç'te,anlamlı ziyaret için gelen minik misafirlerini makamında ağırladı. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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