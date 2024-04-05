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Minik öğrencilerden jandarmaya mektup ve ay yıldızlı bayrak

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Muğla'da ilkokul öğrencilerinden duygularını ve sevgilerini mektuba yazarak ay yıldızla birlikte Hakkari'de görevli jandarma personeline gönderdiler.

Hakkari Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla'nın Ortaca Cengiz Topel İlkokulunda eğitim ve öğretim gören kendileri küçük ama yürekleri büyük öğrenciler, şehitlerimizin kanı ile boyanmış ay yıldızlı bayrağımız ile duygularını ve sevgilerini aktardıkları mektupları Hakkari İl Jandarma Komutanlığındaki abilerine gönderdiler. Öğretmenlerinin desteği ile mektuplarını yazan, yüreği vatan sevgisi ile çarpan geleceğimizin teminatı minik kardeşlerinin göndermiş oldukları mektupları sevinçle okuyan jandarmalar da bu güzel desteklerinden dolayı öğrencilere mektup yazıp yanında hediye göndererek minik kalplere teşekkürlerini sundular" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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