Minik Öğrencilerden Filistinli Kardeşlerine Destek

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, Filistinli kardeşlerini unutmayarak destek çıktı.

Ünye İlçe Müftülüğüne bağlı Şehzadeler 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, 13-20 Mart tarihleri arasında düzenlenen 'iyilik haftası' etkinlikleri çerçevesinde, Kurs Öğreticisi Habibe Gökçe öncülüğünde Filistinli kardeşlerini unutmadı.

Düzenlenen yardım kampanyasında minik öğrenciler dönem başından itibaren her cuma günü, Filistinli kardeşlerine gönderilmek üzere kursta oluşturulan sadaka kumbaralarına bağışta bulundu. Bu anlamlı girişime destek vermek amacıyla İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan, Şehzadeler 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek, kampanyaya katkı sağlayan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkürlerini iletti.

Minik öğrenciler, topladıkları bağışları Filistinli kardeşlerine ulaştırmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Ünye Şubesi adına Müftülük Şube Müdürleri Muhammed Fethullah Peru ve Metin Kaçmaz'a teslim etti. Ünye İlçe Müftülüğü yetkilileri, Ramazan ayının iyilik ayı olması ve 13-20 Mart tarihleri arasında kutlanan iyilik haftası vesilesiyle, bu anlamlı kampanyayı düzenleyen minik öğrencilere teşekkürlerini sundu. - ORDU