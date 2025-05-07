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Minik Öğrencilerden Etkileyici Performans

Minik Öğrencilerden Etkileyici Performans
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Van'da özel bir okul tarafından düzenlenen ses yarışmasında, finale kalan minik öğrenciler sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı. Yarışmada, çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

Minik öğrenciler performansları ile mest etti

VAN - Van'da özel bir okul tarafından düzenlenen ses yarışmasında finale kalan minik öğrenciler performansları ile mest etti.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenlenen ses yarışması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, çocukların küçük yaşlardan itibaren akademik gelişimlerini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın sosyal becerileri, sosyal yetenekleri, kendilerini ifade edebilmeleri, sahneye çıkmaları, şiir okumaları, sporla meşgul olmaları, bir enstrümantal çalmaları yani kısaca sosyal, kültürel aktivitelerde yer almalarını, teşvik edilmelerini oldukça önemsiyoruz. Bunun da özellikle özel okullar başta olmak üzere örnek olmasını arzu ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Abdulmenav Hemedoğlu, 2017'den beri eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüklerini ifade ederek, "Akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizle beraber sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere de ağırlık veriyoruz. Bunun bir yansıması olarak 160 öğrencinin müracaat ettiği yarışmayı tertipledik. Bu 160 eser arasından 20 öğrencimiz finale kaldı. Oluşturduğumuz bağımsız jüri üyelerinin yapacağı değerlendirme doğrultusunda 3 kategoride yapılacak olan yarışmanın ilk 3 derecesini belirledik" ifadelerini kullandı.

Ses yarışmasının bu sene ilkini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Hemedoğlu, "Önümüzdeki yıllarda bunu geleneksel hale getirip her yıl tertiplemeyi düşünüyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda dışarı çıkarak Van'daki diğer okullardan öğrencilerin de katılabileceği daha genel bir yarışmaya dönüştürmeyi istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan yarışmada; '1-2. Sınıflar Kategorisi'nde Gökçe Erol, '3-4. Sınıflar Kategorisi'nde Elif Sare Alay ve '5-6-7. Sınıflar Kategorisi'nde ise Dilruba Saklı birinci oldu.

Final gecesi, öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ - Yerel
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