Minik Öğrencilerden Anlamlı Hediye: Ev Ekmekleri

Kütahya'da bulunan Altıntaş Anaokulu'nun öğrencileri, velileriyle birlikte hazırladıkları ev ekmeklerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan'a hediye etti.

Minik öğrenciler, aile katılımı etkinlikleri kapsamında gönül ısıtan bir ziyarete imza attılar. Küçük ellerle yoğrulan, sabırla şekil verilen ve okul-aile birlikteliğinin kokusunu taşıyan ekmekler, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan'a hediye edildi. Öğrencilerin sıcak sürprizi, hem geleneksel değerlerin yaşatılması hem de eğitim sürecine ailelerin aktif katılımının artırılması bakımından önemli bir örnek oluşturdu.

"Bu tür çalışmaları çocukların sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağlıyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, emek veren tüm velilere, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca, bu tür çalışmaların çocukların sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı. Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen ve aile-okul iş birliğini güçlendiren etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı. - KÜTAHYA