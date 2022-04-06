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Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Bahçelievler Anaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan grup, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarını ziyaret etti.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler Anaokulu öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan grup, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanlarını ziyaret etti.

Sokak hayvanları ve tedavi merkezi ile ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'dan alan öğrenciler, hayvanları severek mama verdi. Can dostların ameliyat ve tedavi odalarını da gezen öğrenciler, sokak hayvanları ile fotoğraflar çektirdi. Öğrenci ve öğretmenler, can dostlarımız sokak hayvanlarının en güzel şekilde barındığını görmekten duyduğu sevinci belirterek, yetkililere teşekkür etti. - BİLECİK

Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama ve su verdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanları, Bahçelievler, Bilecik, Yerel, Haberler

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