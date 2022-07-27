Minik öğrenciler SGM'de kendilerini keşfediyorlar

SGM yaz kurslarında ikinci hafta dersleri başladı. Adapazarı SGM'de resim kursu öğrencileri öğretmenlerinin gösterdiği şekilleri defterlerine yaparak keyifli bir zaman geçiriyorlar. Minik öğrenciler yaz kursları boyunca 14 farklı branştan istedikleri dersleri alarak yaz dönemini en verimli şekilde değerlendiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında minik öğrencilerin dolu dolu vakit geçirmeleri için başlatılan kurslar ikinci haftasında devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı SGM'lerde süren eğitimlerde, 14 farklı branşta kurs gören minikler keyifli vakit geçiriyor. Uzman öğreticiler eşliğinde resim yapan minik öğrenciler geleceğe yönelik hayallerini kağıda yansıtıyor.

SGM'lerde öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Oyunlarla İngilizce, Çizgi Film ve Animasyon, Resim, Geri Kazanım, Becerikli Eller, Drama, Karagöz Gölge Oyunu, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Satranç, Mutfak, Gitar ve Piyano Atölyesi gibi 14 farklı branşta eğitimler sunuluyor. SGM kursları için bu dönemin başvuruları sona erdi. Katılım sağlamak isteyenler için kayıtlar gelecek dönem alınacak. - SAKARYA