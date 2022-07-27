Minik öğrenciler SGM'de kendilerini keşfediyorlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Minik öğrenciler SGM'de kendilerini keşfediyorlar

Minik öğrenciler SGM'de kendilerini keşfediyorlar

SGM yaz kurslarında ikinci hafta dersleri başladı.

 - Güncelleme:

SGM yaz kurslarında ikinci hafta dersleri başladı. Adapazarı SGM'de resim kursu öğrencileri öğretmenlerinin gösterdiği şekilleri defterlerine yaparak keyifli bir zaman geçiriyorlar. Minik öğrenciler yaz kursları boyunca 14 farklı branştan istedikleri dersleri alarak yaz dönemini en verimli şekilde değerlendiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında minik öğrencilerin dolu dolu vakit geçirmeleri için başlatılan kurslar ikinci haftasında devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı SGM'lerde süren eğitimlerde, 14 farklı branşta kurs gören minikler keyifli vakit geçiriyor. Uzman öğreticiler eşliğinde resim yapan minik öğrenciler geleceğe yönelik hayallerini kağıda yansıtıyor.

SGM'lerde öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Oyunlarla İngilizce, Çizgi Film ve Animasyon, Resim, Geri Kazanım, Becerikli Eller, Drama, Karagöz Gölge Oyunu, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Satranç, Mutfak, Gitar ve Piyano Atölyesi gibi 14 farklı branşta eğitimler sunuluyor. SGM kursları için bu dönemin başvuruları sona erdi. Katılım sağlamak isteyenler için kayıtlar gelecek dönem alınacak. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title