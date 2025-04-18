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Minik Öğrenciler Polis Mesleği ile Tanıştı

Minik Öğrenciler Polis Mesleği ile Tanıştı
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Adıyaman'da özel eğitim anaokulu öğrencilerine polis mesleği tanıtıldı. Öğrenciler, polis araçları ve ekipmanlarıyla tanışırken, 'Kanka polis' karakteri ile oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Adıyaman'da minik öğrenciler polis mesleği hakkında bilgilendirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde trafik denetleme şube müdürlüğü, özel harekat şube müdürlüğü, çevik kuvvet şube müdürlüğünü ziyaret eden özel eğitim anaokulu öğrencilerine polis mesleği tanıtıldı. Öğretmen ve velileriyle birlikte gelen öğrencilerin meslek hakkında merak ettikleri konular hakkında bilgi verildi.

Polis araç ve ekipmanları ile ilgili tanıtımları yakından da takip eden öğrenciler "Kanka polis" karakteri ile birlikte oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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