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Minik öğrenciler polis amcalarının haftasını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minik öğrenciler polis amcalarının haftasını kutladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde minik öğrenciler, emniyet müdürlüğünü ziyaret etti, polis amcalarının haftasını kutladı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde minik öğrenciler, emniyet müdürlüğünü ziyaret etti, polis amcalarının haftasını kutladı.

Kentte faaliyet gösteren Rengarenk Kreş ve Anaokulu öğrencileri ve yöneticileri '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Emniyet Müdürlüğünde bulunan büroları ziyaret ederek polis amcalarının polis haftasını kutladılar.

Asayiş Büro Amirliğini de ziyaret eden minik öğrencilere Büro Amiri Ramazan Dumrul, polislerin gün boyu yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öğrencilere bir süre sohbet eden Ramazan Dumrul, onlara tanıtıcı broşür ve çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretin sonunda polisler ise minikleri emniyet müdürlüğü binasını gezdirerek görevde kullandıkları araçları tanıttılar. - MERSİN

Minik öğrenciler polis amcalarının haftasını kutladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Haftası, Tarsus, Mersin, Polis, Yerel, Haberler

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