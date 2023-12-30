Minik Nisan Su'nun Valiye Sarılması Herkesi Güldürdü

Bilecik'te okuduğu okula gelen valiye sarılan minik Nisan Su, valiye "Muhtar" deyince herkesi güldürdü.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN programı kapsamında Söğüt Salih Ömer Musaoğlu İlkokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Burada öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan Vali Aygöl, yakınında olan öğrencilere sarılarak sevgisini gösterdi. Bu esnada yoğunluktan valiye sarılamayan Nisan Su, bu duruma çok üzüldü. Okul çıkışı Vali Aygöl'ün Ertuğrul Gazi Cami ve Darulkurrası gittiğini öğrenen minik Nisan Su, hemen oraya gitti.

Burada Vali Aygöl ile bir araya gelen minik Nisan Su valiye sarıldı. Minik Nisan, Vali Aygöl'e "'İki gündür Bilecik muhtarı gelecek' dedi öğretmenlerimiz. Sizi bekliyordum" sözü herkesi güldürdü.

Vali Aygöl ise, "Muhtar olmasam da 4 yıl Muhtarlar Daire Başkanlığı yaptık oradan kurtarırız muhtemelen" dedi.

Vali Aygöl ve minik Nisan Su arasında geçen diyalog ve tatlı anlar herkesi mutlu etti. - BİLECİK