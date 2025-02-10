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Minik Kalplere Büyük Sevinç: ETÜ ve Şehir Hastanesi'nden Özel Etkinlik

Minik Kalplere Büyük Sevinç: ETÜ ve Şehir Hastanesi'nden Özel Etkinlik
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Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Şehir Hastanesi, tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla 'Minik Kalplere Büyük Sevinç' etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar tiyatro ve müzikle keyifli anlar yaşadı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Şehir Hastanesi iş birliğiyle "Minik Kalplere Büyük Sevinç" etkinliği düzenlendi.

Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Tör, Sağlık Hizmetleri Bakım Müdürü Erkan Soykan, akademisyenler, doktorlar ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Program kapsamında çocuklar tiyatro gösterimi, müzik dinletisi ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirirken aldıkları hediyelerle unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinlikte konuşan Rektör Çakmak, çocukların yüzündeki tebessümün her türlü mutluluğun üzerinde olduğunu belirterek, programın düzenlenmesinde başta Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Metin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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