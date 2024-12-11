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Midyat Anaokulu Öğrencileri İtfaiye Ziyareti Gerçekleştirdi

Midyat Anaokulu Öğrencileri İtfaiye Ziyareti Gerçekleştirdi
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Mardin'in Midyat ilçesindeki Şehit Fatih Akbulut Anaokulu öğrencileri, Midyat İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret ederek itfaiye çavuşu Murat Aslan'dan itfaiyenin görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, itfaiye araçları önünde uygulamalı yangın eğitimi aldı ve itfaiye personeline teşekkür etti.

Mardin Midyat ilçesinde, Midyat Şehit Fatih Akbulut Anaokulu öğrencileri, Midyat İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.

Bahçelievler Mahallesi Midyat İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret eden Midyat Şehit Fatih Akbulut Anaokulu öğrenci ve öğretmenleri burada itfaiye çavuşu Murat Aslan tarafından bilgilendirilerek itfaiyenin görevi, yetkileri ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Midyat Şehit Fatih Akbulut Anaokulu öğrencileri itfaiye araçları yanında uygulamalı olarak aldıkları yangın eğitimi için itfaiye personeline teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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