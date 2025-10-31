Minik Kalpler Gazze İçin Seferber Oldu: 3 Milyon TL Yardım Toplandı

Minik yürekler Gazze'deki yaşıtları için seferber oldu. Ağrı'daki okullarda düzenlenen yardım kampanyası 3 milyon TL'lik yardım toplandı. Hedef 5 milyon TL'ye ulaşmak.

Ağrı'da öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gönüllü katılımıyla Gazze'ye destek olmak amacıyla anlamlı bir yardım kampanyası başlatıldı. İbrahim Çeçen İlkokulu'nda düzenlenen yardım kampanyasında minik öğrenciler, " Gazze'deki çocuklar da gülsün" diyerek kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri satışa sundu. Ekim ayı boyunca il genelinde düzenlenen yardım kampanyalarına 103 okul katıldı. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin desteğiyle yaklaşık 3 milyon TL yardım toplandı. Elde edilen gelir, Gazze ve Filistin'deki savaş mağduru insanlara ulaştırılacak. Yardım kampanyasının devam edeceği ve hedeflenen gelirin 5 milyon TL'ye ulaşmak olduğunu belirtti.

"Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz el ele vererek anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi"

Ekim ayı boyunca 103 okulda düzenlenen yardım kampanyalarıyla Gazze'ye yaklaşık 3 milyon TL yardım toplandığını belirten Ağrı Valisi Mustafa Koç, " Tarihten bu yana süregelen, ancak son zamanlarda artarak devam eden İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de ve Filistin genelinde yaklaşık altmış bin masum insan hayatını kaybetti. Bu insanların yirmi bini çocuk, geri kalanları ise kadın ve yaşlılardan oluşuyor. Ne yazık ki bu zulüm, tüm dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Bizler de, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletimizin her bir ferdiyle birlikte yaşanan bu haksız, hukuksuz, insanlık onurunu zedeleyen ve adeta soykırıma dönüşen bu zulme karşı en yüksek sesle itiraz ediyor, kınıyor ve oradaki dramı durdurmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bugün de İbrahim Çeçen İlkokulu'nda, minik bedenlerinde kocaman yürekler taşıyan öğrencilerimiz, bu zulme "dur" demek ve Gazze'deki yaşıtlarına destek olmak için bir yardım kampanyası düzenledi. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz el ele vererek anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Sadece bu okulumuz değil, Ekim ayı boyunca ilimizdeki 103 okulda düzenlenen yardım kampanyalarıyla yaklaşık 3 milyon TL yardım toplandı. Bu yardımlar, Filistin'deki ve Gazze'deki çocuklarımıza, oradaki insanlara ulaştırılmak üzere hazırlandı. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Az önce de ifade ettim; bizim yavrularımız, minicik bedenlerinde kocaman bir vicdan ve yürek taşıyor. Bu kampanya sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda orada yaşanan zulme ve soykırıma karşı bir vicdan çığlığı, dayanışma ve sorumluluk örneğidir. İnşallah bizler de elimizden gelen her şeyle yardımla, dualar, her türlü imkan ve argümanla oradaki yavrularımızın da bizim çocuklarımız gibi gülüp oynayabilmesi, insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebilmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bugün hem öğrencilerimizle hem de hemşehrilerimizle gurur duydum. Emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tüm temennimiz, dileğimiz; bütün çocukların huzurla gülebildiği, oynayabildiği bir dünya. Bugün özelinde ise Gazze ve Filistin'in yeniden umutla ayağa kalktığı bir dünya olmasıdır" ifadelerine yer verdi. - AĞRI