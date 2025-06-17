Minik eller Denizli horozu üretimini öğrendi

Denizli'de minikler İl Tarım Müdürlüğü'nde gezerek öğrendi

DENİZLİ - Denizli'de anaokulu öğrencileri, gezdikleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde su verimliliği ve hijyen konularını yerinde öğrendi. Minikler, kentin sembolü olan Denizli horozu üretim biriminde bilgiler aldı.

Denizli Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, sınıf öğretmenleri ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Su Verimliliği Seferberliği ile Gıda ve Hijyen konularında hazırlanan tanıtım videolarını izlediler. İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Denizli Horozu Irkı Üretim Biriminde yerel sembol olan Denizli horozu ve tavuğunu ziyaret ederek, teknik personelden bilgiler alan minikler, farklı tecrübeler kazandı.

Daha sonra palyaço gösterisinde eğlenceli anlar yaşayan miniklere, il müdürlüğünde görev yapan meslek grupları ile müdürlüğün çalışma alanları anlatılarak süt ikramı yapıldı. Fidan hediye edilen minik öğrenciler, daha sonra hatıra fotoğrafı çekildiler.