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Minik Ecrin yeni yaşına İzmit'te girdi

Yerel Haberler

Minik Ecrin yeni yaşına İzmit'te girdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 7'nci yaşına İzmit'te giren minik depremzede Ecrin'e doğum günü sürprizi yaptı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 7'nci yaşına İzmit'te giren minik depremzede Ecrin'e doğum günü sürprizi yaptı.

Depremin yaralarını sarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, deprem bölgesinden İzmit'e gelen vatandaşlarla İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe'de bir araya geldi. Başkan Hürriyet ayrıca, minik Ecrin'e doğum günü sürprizi yaptı. 7'nci yaşına İzmit'te giren ve doğum günü sürprizi yapılan Ecrin, pastasını Başkan Hürriyet ile beraber kesti. Sürprizden dolayı çok mutlu olan Ecrin ve ailesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatma Kaplan Hürriyet Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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