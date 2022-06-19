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Minik çocukların mezuniyet coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minik çocukların mezuniyet coşkusu

Erzurum'da kreşte eğitim gören minik çocuklar mezuniyet heyecanı yaşadı.

Erzurum'da kreşte eğitim gören minik çocuklar mezuniyet heyecanı yaşadı.

Özel Sevgi Kreşinin bahçesinde yapılan kutlana törenine miniklerin aileleri ile çevre halkı büyük ilgi, gösterdi. Her yıl onlarca öğrenciyi bağrında barındıran ve mezun eden Özel Sevgi Kreşine ilginin de her yıl arttığı bildirildi. Bu yıl da yine çok sayıda minik öğrenciyi ilkokul sıralarına taşıyan ve yaptığı eğitimle miniklere sevgi, saygı, umut ve emek vermeye çalışan Sevgi Kreşi göz kamaştırmaya da devam ediyor.

Mezuniyet töreninde konuşan okul kurucu Müdürü Naci Korucu, "Eğitimin temelinde sevgi, saygı, umut ve emek vardır. Bizler sizlerden emanet aldığımız minik öğrencilerimizi bu ilkeler doğrultusunda yetiştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin maddi ve manevi duygu, düşünce, davranış ve yeteneklerini ortaya koyması yönünde elimizden geleni yaptığımızdan şüpheniz olmasın. Çünkü çocuklarımız ülkemizin geleceği, bizlerin teminatıdır" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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