Minik Alp için yardım kampanyası düzenlendi - Haberler

Çorum'da yaşayan SMA hastası minik Alp bebek için Sungurlu'da yardım sergisi düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen sergiden elde edilecek gelir, Alp bebeğin tedavisi için kullanılacak. Yardım kampanyası düzenleyen gönüllüler, "Çorum'da yaşayan SMA TP1 hastası olan Alp Keskin bebeğimiz için bugün bir sergi düzenliyoruz. Maddi manevi her türlü desteğe ihtiyacımız var. Destek ve katkıda bulunmak isteyen herkesi Atatürk Meydanı'ndaki sergimize bekleriz" ifadelerini kullanıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel