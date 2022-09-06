Minibüsçüler de Büyükşehir Belediyesi önünde eyleme başladı

Tekirdağ'da servis şoförleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin aldığı plaka kararlarını protesto etti.

Tekirdağ'da maaşlarına zam isteyen belediye işçilerinden sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki servis şoförleri de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) kendilerinden habersiz karar almasından dolayı eylem kararı alarak belediye binası önüne geldi. Burada bir araya gelen yaklaşık 100 servis şoförü, UKOME'nin kendilerinden habersiz karar aldığını ve plaka çıkardığını, fiyat tarifesi ile ilgili kendilerine haber verilmediğini dile getirdi.

Tekirdağ Servisçiler Odası Başkanı Aşkın Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 2015 yılından bu tarafa açılan ihaleler var. Tekirdağ'da kapalı zarf usulü babadan oğula miras hakkı olan tahdit tahsis içerikli plaka verildi. Büyükşehir belediyesi 2015 yılında ihaleye çıktı kapalı zarf usulü ihale açtı. İhaleyi açarken Çerkezköy Belediyesi'nin ihalelerin usulsüz olduğuna dair dosyaları açıp baksalar şerhi var. Şerhinin koymalarının nedeni tahdit içerikli tahsisli plaka açmaları. Biz 2015 yılında Büyükşehir Belediyesinin bu yanlıştan dönmesi için beklerken, yani maddi hatadan sehven meclis kararıyla yanlıştan dönüp insanların tahtid hakkını verip ondan sonra ihtiyaç duyulduğu zaman mesleki odaların görüşü alınarak UKOME yönetmeliği ibaresinde de yer alır. 2014 yılından bu yana Tekirdağ Servisciler Odası olarak hizmet evermekteyiz. 2019 yılında bu odanın kurulumu için yargı kararıylada olsa Türkiye'de bu mesleği mesleki olarak tescillendirmişiz. Türkiye'nin UKOME olan illerinde mesleki odaların görüşleri alınmak kaydıyla komisyonlara katılır, akabinde komisyon kararından çıkan sonuçlara göre belirlenen kişinin imza yetkisi vardır. Burada çağırmak değil, 7'sinde toplantı yapılıyor. 6'sında bana evrak gönderiyor. 20'sinde evrak elime geçiyor. Çerkezköy ilçesinde de bu konuyla ilgili açıklama yaptım. Sıkıntıları sorunları Belediye Başkanına ilettim. Velilerden sorular geliyor, esnafımız ve velilerimiz mağdur olmasın diye İstanbul başta olmak üzere Ankara kilometre üzerinden açıklamış. Bende dilekçemin ekinde örnekleri verdim. Bizzat UKOME verdim. 1'inde çıkacaktı. UKOME Başkanını arıyorum cevap yok" dedi.

Açıklamanın ardından servis şoförleri sessiz bir şekilde dağıldı. - TEKİRDAĞ